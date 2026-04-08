В офисе Зеленского высказались о переломе хода конфликта

Палиса: Условий для перелома хода конфликта Россией или Украиной не наблюдается

Условий для перелома хода конфликта Россией или Украиной не наблюдается. Так ситуацию на фронте оценил заместитель руководителя офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

«Пока не наблюдается условий для перелома войны от одной из сторон», — сказал он.

Представитель офиса президента республики назвал амбициозными планы российского командования. По его словам, основное внимание армии России сосредоточено на Донбассе, однако при благоприятных условиях наступление будет расширено на территорию Запорожской области и на север Украины, где формируется буферная зона.

Ранее стало известно, что российские войска достигли успеха у Славянска в ДНР. Им удалось выровнять участок фронта протяженностью более 10 километров на востоке от города.