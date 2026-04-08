Бывший СССР
10:46, 8 апреля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского высказались о переломе хода конфликта

Палиса: Условий для перелома хода конфликта Россией или Украиной не наблюдается
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Условий для перелома хода конфликта Россией или Украиной не наблюдается. Так ситуацию на фронте оценил заместитель руководителя офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

«Пока не наблюдается условий для перелома войны от одной из сторон», — сказал он.

Представитель офиса президента республики назвал амбициозными планы российского командования. По его словам, основное внимание армии России сосредоточено на Донбассе, однако при благоприятных условиях наступление будет расширено на территорию Запорожской области и на север Украины, где формируется буферная зона.

Ранее стало известно, что российские войска достигли успеха у Славянска в ДНР. Им удалось выровнять участок фронта протяженностью более 10 километров на востоке от города.

    Последние новости

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    Ремонт для российских военных обернулся аферой на 176 миллионов рублей

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

    Все новости
