Стало известно об успехах российских войск на ключевом направлении СВО

Российские войска выровняли участок фронта протяженностью более 10 километров у Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Речь идет об участке между Никифоровкой и Кривой Лукой, расположенном восточнее Славянска.

«Между Кривой Лукой и Никифоровкой наши военнослужащие выровняли линию боевого соприкосновения приблизительно на участке более 10 км. Так что восточнее Славянска есть определенные успехи у наших войск», — отметил Марочко.

Ранее украинский журналист Сергей Гармаш заявил, что линия фронта приближается к Славянску и Краматорску. Он отметил, что в поликлиники и больницы городов стало поступать меньше детей, а аптекари жалуются на сокращение числа посетителей.