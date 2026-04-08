Найден помогающий организовать побег из ВСУ польский сервис

РИА Новости: Польский сервис помогает бойцам ВСУ организовать побег

В польских социальных сетях появился сервис, помогающий бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать побег, объявления размещены на украинском языке. Об этом сообщило РИА Новости.

В одном из найденных объявлений пользователь обещает организовать «легальный выезд за границу» для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

«Также помогаем с отсрочкой, водительскими удостоверениями, оформлениями инвалидности, СЗЧ (самовольное оставление части)», — говорится в объявлении.

Пользователь предлагает обсудить подробности в личных сообщениях.

Ранее сообщалось, что более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове. Как уточнил собеседник, речь идет о техниках из ремонтно-восстановительного батальона бригады.