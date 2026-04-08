Названа личность найденной под окнами жилого дома в Москве голой девушки

«МК»: Мертвая девушка, найденная в Москве, была женой успешного бизнесмена

Обнаженная девушка, найденная без признаков жизни под окнами жилого дома в Москве, была женой успешного бизнесмена. Об этом сообщает «МК».

C множественными колото-резаными ранами ее обнаружили утром 8 апреля у дома на улице Лобачевского. Выяснилось, что это Неля А. 35 лет, проживавшая в этом доме. Молодая женщина была хорошо обеспечена, часто путешествовала и посещала дорогие магазины. Известно также о ее увлечении эзотерическими практиками.

Муж ее вел бизнес в области энергетики. Они поженились в 2023 году.

Следователи в настоящее время провели осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.