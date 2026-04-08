Названа лучшая тренировка для мозга

Невролог Хорошев: Любой план — это лучшая тренировка для мозга

Люди перестали планировать, забывая, что любой план — это лучшая тренировка для мозга. Об этом заявил НСН невролог Павел Хорошев.

Проблема памяти среди молодежи существует, отметил он. «Просто сложно концентрироваться, потому что всюду они подстрахованы, найти информацию можно за секунду, планеры не нужны, все можно сделать с помощью чат-бота. Чат-бот может спланировать ваш день, вашу поездку и так далее, держать в голове ничего не нужно. Люди перестали планировать, за них все планирует нейросеть», — посетовал эксперт.

Раньше, продолжил невролог, все вели дневник, записывали свои мысли. Для мозга это «великая работа», указал он. Причина в том, что так люди анализируют, что было за день, сжимают информацию, а потом еще что-то фиксируют. Люди перестали думать, осмысливать, заключил собеседник издания.

Ранее американский психолог Санам Хафиз объяснила людям, забывающим причину выхода из комнаты, происхождение этого явления. Она назвала это абсолютно нормальным. «Мозг использует обстановку как якорь для воспоминаний, поэтому, когда она меняется, мысль, связанная с предыдущей комнатой, может быть случайно вычеркнута из памяти», — рассказала Хафиз. Это явление часто свойственно от природы рассеянным и стремительным людям, творческим личностям.