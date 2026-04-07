Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 7 апреля 2026

Забывающим причину выхода из комнаты людям объяснили это явление

Психолог Хафиз: Эффект дверного проема свойственен творческим людям
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: OMG_Studio / Shutterstock / Fotodom

Американский психолог Санам Хафиз объяснила людям, забывающим причину выхода из комнаты, происхождение этого явления. Об «эффекте дверного проема» она рассказала Yahoo.

Хафиз назвала это явление абсолютно нормальным. «Мозг использует обстановку как якорь для воспоминаний, поэтому, когда она меняется, мысль, связанная с предыдущей комнатой, может быть случайно вычеркнута из памяти», — рассказала она. Это явление часто свойственно от природы рассеянным и стремительным людям, творческим личностям, тем, кто работает в режиме многозадачности, людям, перегруженным работой и испытывающим стресс, подчеркнула специалистка.

Психолог также отметила, что люди с этой особенностью могут демонстрировать высокие интеллектуальные показатели. «Их мозг уже работает на три шага вперед, планируя будущее, а это значит, что текущая задача решается еще до того, как они ее завершат. Это чаще случается с людьми, чей мозг очень активен, поэтому по иронии судьбы забывание о том, зачем вы вошли, иногда является признаком занятого, работающего ума, а не ошибки», — пояснила она.

Чтобы преодолеть «эффект дверного проема», Хафиз посоветовала на ходу заявлять о своих планах вслух и задерживаться в дверях на пару секунд. «Эта крошечная пауза прерывает перезагрузку, которую собирается выполнить мозг, и дает памяти шанс побороться, прежде чем начнется новая "глава"», — отметила психолог.

Ранее невролог Анджани Кумар Шарма перечислил причины ухудшения памяти в молодом возрасте. Он утверждает, что с такой проблемой могут столкнуться люди с хроническим стрессом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok