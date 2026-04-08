Названы предлагающие больше бонусов для сотрудников отрасли

Самые большие бонусы для сотрудников в России предлагают в IT и финансах. Отрасли, где соискателей ждут больше всего бенефитов, назвали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сайта отзывов сотрудников Dream Job (копия исследования есть у «Ленты.ру»).

Чаще всего в качестве бонуса сотрудникам предлагают ДМС (его указывают в вакансиях 32 процента российских компаний), обучение за счет компании (22 процента) и подарки детям работников (11 процента). Эти льготы составляют основу социального пакета и наиболее часто предлагаются работодателями для поддержки и удержания сотрудников.

Среди инструментов мотивации персонала также применяют доставку до места работы и обратно (есть в каждой десятой или 9 процентах компаний-работодателей), помощь в сложной жизненной ситуации (6 процентах), корпоративное питание (5 процентах), обеспечение мобильной связью (4 процентах), помощь с переездом, предоставление автомобиля компании (по 3 процента), корпоративный спорт (2 процента), корпоративное жилье, отдых в санатории, корпоративная пенсия (по 1 процента).

«ДМС для работников сегодня стало настолько распространенным явлением, что уже воспринимается как норма. То же самое касается обучения за счет компании и подарков детям сотрудников — это уже скорее ожидаемый стандарт, чем что-то особенное. Остальные бонусы, вроде корпоративной пенсии или помощи с переездом, пока что встречаются гораздо реже», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным Dream Job, в ИТ-секторе чаще предлагают ДМС, корпоративный спорт и мобильную связь (по 18 процентов), а также обучение сотрудников за счет компании (14 процентов). Финансовый сектор чаще предоставляет сотрудникам корпоративную пенсию (24 процентов), ДМС, спорт и обучение упоминаются на уровне 9-13 процентов. Для розничной торговли наиболее характерны предоставление служебных автомобилей (15 процентов), организованная доставка сотрудников к месту работы и домой, подарки детям (по 14 процентов, а также материальная помощь в трудных жизненных обстоятельствах и корпоративное питание (по 13 процентов).

По данным онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, по итогам февраля 2026 года суммарное число вакансий на российском рынке труда сократилось на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. Наиболее стремительными темпами упало число вакансий в ремонтной (минус 19 процентов), логистической (минус 15 процентов), IT (минус 13 процентов), строительной (минус 13 процентов) сферах, а также в сегментах доставки (минус 10 процентов) и розничной торговли (минус 10 процентов).