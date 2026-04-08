Названы преимущества российского правосудия перед западными судами

Краснов: Мода на суды в Лондоне прошла, у правосудия РФ есть преимущества

У правосудия в России есть ряд преимуществ перед западными судами, вследствие чего мода на суды в Лондоне или Нью-Йорке прошла. Такое мнение высказал председатель Верховного суда России Игорь Краснов в авторской статье для РБК.

«Многие юристы помнят, как было "модно" местом возможных судебных разбирательств в договорах о трансграничных сделках указывать Лондон или Нью-Йорк», — сообщил он и высказал мнение, что сейчас суды России являются «лучшим местом, чтобы добиться справедливости».

Выбор юрисдикции для разбирательства в сложных экономических спорах является не вопросом престижа, тут стороны руководствуются принципами предсказуемости, управляемости риска и «правовой гравитации, в которой могут оказаться оспариваемые активы».

Краснов перечислил преимущества российских судов: высокая степень сформированности отечественного законодательства и понятный судебный процесс, где «спор не "плывет", а движется по жестко очерченному коридору»; высокая степень предсказуемости, основанной на судебной практике. Постановления пленума и президиума Верховного суда формируют четкие правовые позиции «без избыточной казуистики»; высокий уровень цифровизации, что позволяет существенно снизить стоимость судебных расходов, сроки рассмотрения дел и предоставляет возможность дистанционного участия в судебных заседаниях.

Также очевидным плюсом является высокая степень исполняемости судебных решений в России, которую обеспечивает Федеральная служба судебных приставов. При этом решения иностранных судов оказываются де-факто неисполнимыми из-за санкций, указал Краснов.

Западное правосудие «скорее напоминает игру в покер», считает он.