Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 8 апреля 2026Экономика

Названы российские регионы с риском заражения паразитами от комаров

Паразитолог Морозов: Дирофиляриоз может встречается во всех российских регионах
Александра Качан (Редактор)

Фото: frank60 / Shutterstock / Fotodom

Дирофиляриоз, переносимый комарами, может встречается во всех российских регионах. О том, где есть риск заразиться, рассказал профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов в беседе с «Парламентской газетой».

«Дирофиляриоз может встречаться повсеместно, поскольку его переносчиками являются обычные комары. Причем вне зависимости от вида», — отметил эксперт. Он добавил, что в России наиболее распространены три вида комаров, каждый из которых может переносить возбудителей дирофиляриоза.

Обычно риск заражения выше в более теплом климате, однако случаи заболевания фиксировали и в таких регионах, как Кировская область, где погода в основном прохладная. После заражения в теле человека появляются тонкие черви длиной до 20 сантиметров, которые активно перемещаются под кожей. По словам Морозова, к летальному исходу заболевание не приводит.

Ранее сообщалось, что комары стали чаще переносить дирофиляриоз в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok