Названы российские регионы с риском заражения паразитами от комаров

Дирофиляриоз, переносимый комарами, может встречается во всех российских регионах. О том, где есть риск заразиться, рассказал профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов в беседе с «Парламентской газетой».

«Дирофиляриоз может встречаться повсеместно, поскольку его переносчиками являются обычные комары. Причем вне зависимости от вида», — отметил эксперт. Он добавил, что в России наиболее распространены три вида комаров, каждый из которых может переносить возбудителей дирофиляриоза.

Обычно риск заражения выше в более теплом климате, однако случаи заболевания фиксировали и в таких регионах, как Кировская область, где погода в основном прохладная. После заражения в теле человека появляются тонкие черви длиной до 20 сантиметров, которые активно перемещаются под кожей. По словам Морозова, к летальному исходу заболевание не приводит.

