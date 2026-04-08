Названы цели ударов под Харьковом

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 8 апреля 2026Бывший СССР

Поддубный: Российские военные поразили объекты в Мерефе под Харьковом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска поразили цели в городе Мерефа, расположенном южнее Харькова. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Он отметил, что в городе находится ряд объектов, работающих в целях Вооруженных сил Украины (ВСУ): нефтеперерабатывающий завод (НПЗ); завод железобетонных изделий, изготавливающий зубы дракона; ж/д-узел и цеха по восстановлению и производству БПЛА. Кроме того, по словам военкора, в городе располагаются пункты временной дислокации украинских подразделений.

«Город располагает удобной транспортной развязкой, соединяющей Мерефу с центральными и южными регионами Украины. В свое время Мерефа был известен и наличием базы для биолабораторий США», — добавил он.

Как сообщили авторы Telegram-канала «Изнанка» со ссылкой на съемку со спутников NASA, удар был нанесен по НПЗ. Отмечается, что на объекте разгорелся сильнейший пожар.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские войска создают сеть укреплений в Харьковской области. Утверждается, что фортификации возводят на рубеже Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok