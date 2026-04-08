Бывший СССР
09:04, 8 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно о создании ВСУ укреплений в Харьковской области

ВСУ оборудуют сеть укреплений у Великого Бурлука в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют сеть укреплений в Харьковской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о фортификациях на рубеже Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. Их выстраивают инженерный батальон 710-й отдельной бригады охраны и жители Харьковской области, которые, по словам собеседника агентства, были принудительно вывезены на данные работы.

Представитель силовых структур добавил, что обустройство сети укреплений воспринимается неоднозначно — как оборудование новой границы Украины.

10 марта президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    Модуль «Адис» появился на российском «Курьере»

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
