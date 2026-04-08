ВСУ оборудуют сеть укреплений у Великого Бурлука в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют сеть укреплений в Харьковской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о фортификациях на рубеже Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. Их выстраивают инженерный батальон 710-й отдельной бригады охраны и жители Харьковской области, которые, по словам собеседника агентства, были принудительно вывезены на данные работы.

Представитель силовых структур добавил, что обустройство сети укреплений воспринимается неоднозначно — как оборудование новой границы Украины.

10 марта президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.