Нейросеть в России научили распознавать уровень креативности человека

В ЮУрГУ нейросеть научили распознавать уровень креативности человека

Нейросеть научили распознавать уровень креативности человека — такую работу провели специалисты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и Института психологии РАН, передает ТАСС.

Ученые вначале собрали результаты теста креативности Торренса от трех тысяч россиян, прошедших его. Затем они разработали на основе этих данных модель искусственного интеллекта, которая помогает обрабатывать результаты диагностики креативности по нескольким проективным тестам, упрощая и ускоряя работу психолога.

Обученная по данным уникальных баз нейросеть выдает практически моментальный результат теста Торренса, что экономит время на анализе реального эксперта, отметили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Уже сейчас на специальном интернет-портале любой желающий может пройти тест на креативность как по методике Урбана, так и по методике Торренса, и благодаря обученной нейросети через несколько минут получить результат без посещения психолога. В ЮУрГУ к шести традиционным характеристикам в тесте Торренса (оригинальность, разработанность, беглость, гибкость, абстрактность названия и сопротивление замыканию) добавили также дополнительные показатели культурного кода, личностных свойств и другие.

