Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:42, 8 апреля 2026

Нейросеть в России научили распознавать уровень креативности человека

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Нейросеть научили распознавать уровень креативности человека — такую работу провели специалисты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и Института психологии РАН, передает ТАСС.

Ученые вначале собрали результаты теста креативности Торренса от трех тысяч россиян, прошедших его. Затем они разработали на основе этих данных модель искусственного интеллекта, которая помогает обрабатывать результаты диагностики креативности по нескольким проективным тестам, упрощая и ускоряя работу психолога.

Обученная по данным уникальных баз нейросеть выдает практически моментальный результат теста Торренса, что экономит время на анализе реального эксперта, отметили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Уже сейчас на специальном интернет-портале любой желающий может пройти тест на креативность как по методике Урбана, так и по методике Торренса, и благодаря обученной нейросети через несколько минут получить результат без посещения психолога. В ЮУрГУ к шести традиционным характеристикам в тесте Торренса (оригинальность, разработанность, беглость, гибкость, абстрактность названия и сопротивление замыканию) добавили также дополнительные показатели культурного кода, личностных свойств и другие.

Ранее сообщалось, что спасатели смогут быстрее расследовать пожары и предотвращать их в будущем с помощью нейросети. Она анализирует снимки с места возгорания, выделяет ключевые объекты и описывает их в формализованном виде. В дальнейшем на описание места происшествия будут уходить секунды вместо 40-60 минут, которые в среднем тратят на эту работу сегодня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok