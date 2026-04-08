Ню-модель отозвали с должности почетного консула Украины

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 8 апреля 2026

МИД Украины отозвал ню-модель с должности почетного консула Украины
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @viktoriiayakimova

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отозвало ню-модель Викторию Якимову с должности почетного консула в Доминиканской Республике. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на эксклюзивный комментарий ведомства.

«Учитывая, что опубликованные в СМИ материалы вызвали резкий и негативный общественный резонанс, МИД осуществил дополнительную проверку всех обстоятельств и принял решение отозвать патент», — отметили в МИД.

В ведомстве уточнили, что при назначении учитывались сотрудничество с посольством Украины, а также положительные отзывы украинской общины и общественная активность Якимовой.

О назначении Якимовой стало известно 30 марта. Девушка долгое время работала в модельном бизнесе, принимая участие в съемках откровенного характера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok