Ню-модель отозвали с должности почетного консула Украины

МИД Украины отозвал ню-модель с должности почетного консула Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отозвало ню-модель Викторию Якимову с должности почетного консула в Доминиканской Республике. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на эксклюзивный комментарий ведомства.

«Учитывая, что опубликованные в СМИ материалы вызвали резкий и негативный общественный резонанс, МИД осуществил дополнительную проверку всех обстоятельств и принял решение отозвать патент», — отметили в МИД.

В ведомстве уточнили, что при назначении учитывались сотрудничество с посольством Украины, а также положительные отзывы украинской общины и общественная активность Якимовой.

О назначении Якимовой стало известно 30 марта. Девушка долгое время работала в модельном бизнесе, принимая участие в съемках откровенного характера.

