13:41, 8 апреля 2026Мир

ОАЭ объявили себя победителем в конфликте США и Ирана

Советник президента Гаргаш заявил о победе в конфликте на Ближнем Востоке
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что его страна «одержала победу» в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом он написал в социальной сети X.

«Объединенные Арабские Эмираты одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать, и мы одержали победу благодаря грандиозной национальной обороне», — сказано в публикации.

При этом он отметил, что опыт конфликта позволит ОАЭ более эффективно управлять сложной геополитической ситуацией и формировать будущее региона.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перемирие с США достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов. Политик подчеркнул, что с сегодняшнего дня иранцы останутся едины, будь то в сфере дипломатии, обороны, на улицах или в сфере оказания услуг.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

    Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

    Мужчина попал под суд и потребовал более строгого наказания

    Все новости
