Обманувший российских военных с ремонтом на 176 миллионов рублей попал на видео

Волк: У главы обманувшей Минобороны стройфирмы на 176 млн рублей провели обыск

Задержание главы провернувшей аферу с ремонтом квартир российских военных на 176 миллионов рублей главы строительной фирмы попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как правоохранители задерживают подозреваемого в частном коттедже. На вопрос, известна ли ему причина задержания, мужчина ответил, что известна.

По словам официального представителя МВД России, правоохранители провели обыск у фигуранта. В результате обнаружили и изъяли печати различных фирм, банковские карты, компьютеры и различные документы.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Минобороны России заключило четыре договора на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области со строительной компанией, генеральным директором которой является задержанный. В качестве аванса на счет компании перевели более 176 миллионов рублей. По условиям контракта компания обязалась завершить часть оплаченных работ в ноябре 2025 года. Взятые на себя обязательства она не выполнила.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Гендиректор строительной фирмы заключен под стражу.