Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 8 апреля 2026Силовые структуры

Обманувший российских военных с ремонтом на 176 миллионов рублей попал на видео

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание главы провернувшей аферу с ремонтом квартир российских военных на 176 миллионов рублей главы строительной фирмы попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как правоохранители задерживают подозреваемого в частном коттедже. На вопрос, известна ли ему причина задержания, мужчина ответил, что известна.

По словам официального представителя МВД России, правоохранители провели обыск у фигуранта. В результате обнаружили и изъяли печати различных фирм, банковские карты, компьютеры и различные документы.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года Минобороны России заключило четыре договора на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области со строительной компанией, генеральным директором которой является задержанный. В качестве аванса на счет компании перевели более 176 миллионов рублей. По условиям контракта компания обязалась завершить часть оплаченных работ в ноябре 2025 года. Взятые на себя обязательства она не выполнила.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Гендиректор строительной фирмы заключен под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok