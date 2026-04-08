11:54, 8 апреля 2026

Ремонт для российских военных обернулся аферой на 176 миллионов рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Щелково сотрудники военной контрразведки ФСБ России и полицейские раскрыли аферу с ремонтом для российских военных на 176 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан генеральный директор строительной компании, с которой в декабре 2024 года Минобороны России заключило четыре договора на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области. В качестве аванса на счет компании перевели более 176 миллионов рублей. По условиям контракта компания обязалась завершить часть оплаченных работ в ноябре 2025 года. Взятые на себя обязательство она не выполнила.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Гендиректор стройфирмы заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, проходящем в закрытом режиме для бывшего заместителя главы Минобороны России генерала армии Павла Попова, обвиняемого в ряде преступлений коррупционной направленности запросили срок.

