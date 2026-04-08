Отслужившие по контракту в ВСУ получат отсрочку от призыва

Министр Федоров: Отслужившие год по контракту в ВСУ получат отсрочку от призыва

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возрасте 18-25 лет, отслужившие один год по контракту, гарантированно получат отсрочку от службы. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного», — пояснил министр.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий контрактников от мобилизации на один год. Документ за подписью президента Украины появился на сайте Верховной Рады. Закон предусматривает отсрочку на год для тех, кто отслужил по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он касается молодежи в возрасте 18-25 лет.