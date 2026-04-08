Песков рассказал о графике Путина

Песков: Путин проведет встречу с губернатором Ивановской области Воскресенским

Президент России Владимир Путин 8 апреля встретится с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«С докладом у президента будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский», — сказал он.

Каких-либо других подробностей о графике президента официальный представитель Кремля не привел.

Ранее Песков заявил, что Россия не получала предложений о проведении новой встречи Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Он также ответил на вопрос о том, рассматривает ли Москва Будапешт в качестве площадки для саммита.