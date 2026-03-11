В Кремле высказались о новой встрече Трампа и Путина

Песков: Россия не получала предложений о новой встрече Трампа и Путина

Россия не получала предложений о проведении новой встречи президента страны Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также ответил на вопрос о том, рассматривает ли Москва Будапешт в качестве площадки для саммита, заявив, что «пока об этом речи не идет».

В понедельник, 9 марта, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский президент высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер.