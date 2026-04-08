Подозреваемый в убийстве украинской беженки не предстанет перед судом в США

Подозреваемый в убийстве украинской беженки неспособен предстать перед судом

Подозреваемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой Декарлос Браун-младший не предстанет перед судом в США из-за своего психического состояния. Об этом сообщила газета New York Post.

В материале отмечается, что мужчина был признан «неспособным участвовать в дальнейших разбирательствах» по обвинению в убийстве, выдвинутому на уровне штата.

Судья может отложить дело до тех пор, пока подозреваемый не станет дееспособным. По информации издания, Декарлос Браун-младший болен шизофренией.

6 сентября в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения. На девушку напал 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

