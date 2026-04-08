Из жизни
08:02, 8 апреля 2026

Порномодели рассказали о самых безумных просьбах поклонников

Олег Парамонов
Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Порномодели рассказали о просьбах поклонников, которые застали их врасплох. Они опубликовали свои истории на форуме Reddit.

Большинство сходятся в том, что самые безумные заказы часто не имеют ничего общего с сексом и, как правило, не требуют обнажаться.

Мне заплатили две тысячи долларов за 30-минутный видеозвонок, в котором нужно было одеться как его мама и говорить ему, что горжусь им, пока он рассказывает о своих маленьких достижениях за неделю (одним из них было то, что он успешно приготовил омлет)

UnusualFrenzy

Один клиент просил девушку изображать, будто в нее стреляют. Кидал чаевые и спамил в чат «та-та-та-та-та». А она тряслась, будто в нее стреляют из пулемета. Потом притворялась мертвой, пока ему не надоедало и он не отключался. Все это могло длиться минут 15

SubmissiveDinosaur

У меня есть клиент, который появляется раз в 60 дней, платит огромную сумму, присылает очень красивое бикини и хочет видео, где я лежу в ванне полностью под водой, задержав дыхание. У него очень конкретные требования по поводу того, когда должны выходить пузырьки, сколько их должно быть и долго ли нужно не дышать

tomboy_supremacy_

У меня была знакомая, которая работала кем-то вроде ассистентки у доминатрикс. Сама она секс-услуг не оказывала, но помогала с разными вещами. Типа личного помощника, наверное. Так вот, самая дикая история, которую она мне рассказала, — это парень с фетишем на похищение. Он хорошо платил за то, чтобы его внезапно, без предупреждения, схватили на улице, нахлобучили на голову мешок и запихнули в багажник. Средь бела дня

Ser_VimesGoT
Ранее мужчины и женщины, записавшие свой секс на видео, рассказали о последствиях этого эксперимента в постели. Некоторым пришлось признать, что их ожидания были несколько завышенными.

