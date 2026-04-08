Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:30, 8 апреля 2026Путешествия

Посадку самолета на Фиджи описали словами «люди носились по проходам, извергая рвоту»

DM: Самолет Fiji Airways трижды попытался сесть на Фиджи, но улетел в Тонге
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Пассажирский самолет Fiji Airways несколько раз неудачно попытался сесть на Фиджи, но улетел в Тонге из-за тропического циклона Ваяну. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

Инцидент произошел 6 апреля на рейсе из Сиднея, Австралия, в Нади. Лайнеру трижды не удалось совершить посадку на острове в Тихом океане — мешал сильный ветер. «Люди носились по проходам, извергая рвоту», — такими словами пассажир описал ситуацию на борту.

Другие очевидцы также признались, что их сильно укачивало. В итоге экипаж принял решение отправиться в другую страну Океании. Посадка в Нукуалофе прошла успешно. «Безопасность наших пассажиров и экипажа остается для нас наивысшим приоритетом. Мы искренне благодарим наших гостей за терпение и понимание в это непростое время», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ранее пассажирский самолет прилетел в аэропорт, не смог сесть и улетел обратно. Это произошло в аэропорту Норвегии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok