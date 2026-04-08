Раскрыто число находящихся в тюрьмах Италии российских граждан

РИА Новости: В итальянских тюрьмах находятся 50 граждан России

По состоянию на 31 марта в исправительных учреждениях Италии находились 50 граждан России — 48 мужчин и две женщины. Данные 8 апреля обнародовало итальянское министерство юстиции, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в статистике, 15 россиян из этого числа ожидают вынесения окончательного приговора. При этом доля граждан РФ среди всех заключенных в Италии составляет около 0,2 процента. Представители минюста не раскрыли, по каким именно статьям осуждены или обвиняются россияне.

Для сравнения: годом ранее в итальянских тюрьмах находились 55 граждан России (включая шесть женщин). Наибольшее число иностранных заключенных в стране — выходцы из Марокко (более 4,5 тысячи человек), далее следуют граждане Туниса, Румынии и Албании.

Отмечается, что пенитенциарная система Италии испытывает перегрузку: при официальной вместимости около 51 тысячу мест фактически содержатся порядка 64 тыс. человек, из которых около 20 тысяч — иностранцы.

Ранее суд в Греции приговорил российского гражданина Владимира Котельникова к 118 годам тюремного заключения и штрафу в полмиллиона евро по обвинению в организации незаконной миграции.