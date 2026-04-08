Производителя популярных смартфонов обвинили в мошенничестве

Смартфоны Redmagic исключили из тестов оценки мощности из-за риска перегрева

Авторы популярного бенчмарка 3DMark заблокировали производителя смартфонов Redmagic за обман пользователей. На это обратило внимание издание Wccftech.

Телефоны популярной марки Redmagic удалили из рейтинга 3DMark — бенчмарк занимается оценкой мощности смартфонов. Представители платформы заявили, что исключили устройства бренда из рейтинга за мошенничество, а после раскрыли подробную причину.

По словам специалистов 3DMark, смартфоны бренда Redmagic, принадлежащего китайскому производителю Nubia, не имеют достаточной системы защиты, которая бы ограничивала мощность устройства. В результате во время синтетических тестов устройства демонстрируют максимальную производительность, но вместе с тем вырастает и риск перегрева и возгорания.

Уточняется, что смартфоны Redmagic, когда их начинают тестировать в бенчмарках, начинают «игнорировать меры безопасности». При этом формально компания никого не обманывает, так как их девайсы действительно способны на ту мощность, которую они демонстрируют.

Журналисты Wccftech заметили, что смартфоны Redmagic часто попадают в топ рейтинга 3DMark и прочих бенчмарков. Они остаются одними из самых мощных на рынке в том числе потому, что оснащаются флагманскими процессорами, испарительными камерами и продвинутой системой охлаждения.

