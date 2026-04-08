Решение Трампа начать переговоры с Ираном объяснили

Политолог Дубравский: Война с Ираном бьет по электоральным перспективам Трампа

Продолжение войны с Ираном бьет по электоральным перспективам Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Эта война очень сильно бьет по электоральным перспективам Дональда Трампа. И переговоры для него — единственный выход из сложившейся ситуации», — подчеркнул он.

По словам американиста, большинство граждан США не одобряют продолжение военных действий. Кроме того, их уже коснулся рост цен на бензин и продукты питания. И в результате, чтобы сохранить рейтинги накануне промежуточных выборов, Трампу придется согласиться с большинством условий, которые выставил Иран, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что делегацию США на переговорах с Ираном возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом с иранской стороны во встрече примет участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.