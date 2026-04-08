11:46, 8 апреля 2026

Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Джей Ди Вэнс. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Иран и США определили руководителей своих делегаций для переговоров о заключении мирного соглашения, которые состоятся в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана, Исламабаде. Об этом сообщает ISNA.

По данным агентства, главой американской делегации станет вице-президент США Джей Ди Вэнс, а иранской стороны — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Позднее публикация с информацией о руководителях делегаций была удалена.

Помимо Вэнса, известно, что в переговорах с Ираном примут участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

