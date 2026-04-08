Россиян предупредили об опасности детских площадок после зимы

Доцент Золотарева: В песочницах на площадках скапливается больше всего микробов

Поверхность оборудования и песочницы на детских площадках накапливают больше всего микробов за зиму. Об этом россиян предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, песок хорошо удерживает влагу, а также листья, частицы пищи и другие органические элементы, которые служат питательной средой для бактерий. При этом некоторые бактерии могут пережить холода в виде спор, поэтому с наступлением тепла их количество в песке быстро увеличивается.

«Чаще всего в песочницах обнаруживаются микроорганизмы кишечной микрофлоры, включая различные виды кишечной палочки и бактерии рода Enterococcus», — отметила Золотарева. Она добавила, что на игровых конструкциях обитают другие микробы. Качели, поручни и другие элементы часто контактируют с руками людей, поэтому на них остаются бактерии кожной микрофлоры — например, стафилококки и микрококки.

«Обычно такие микроорганизмы не приносят вреда здоровью, однако при попадании на слизистые оболочки или в небольшие повреждения кожи могут вызывать воспаление», — рассказала эксперт. Она призвала мыть руки с мылом после посещения площадок, а также следить за тем, чтобы ребенок не касался лица и рта руками после игры в песочнице.

Ранее завкафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева предупредила, что в непроветриваемых помещениях скапливаются пыль и аллергены, провоцирующие головную боль, усталость, ухудшение сна, сухость слизистых и снижение концентрации.