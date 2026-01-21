Реклама

Экономика
18:22, 21 января 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности непроветриваемых помещений

Ученая Абдуллаева: Проветривание поможет предотвратить проблемы со здоровьем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Проветривать жилые помещения необходимо даже зимой, иначе у жильцов могут возникнуть проблемы со здоровьем. Об этом предупредила завкафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева в беседе с RT.

По словам эксперта, в отапливаемых помещениях скапливаются пыль и аллергены, провоцирующие головную боль, усталость, ухудшение сна, сухость слизистых и снижение концентрации. Проветривание поможет избежать подобных проблем. Абдуллаева рекомендовала определять частоту проветривания с учетом площади квартиры и числа жильцов.

«Эксперты рекомендуют короткие, но интенсивные проветривания: пять-десять минут несколько раз в день при полностью открытых окнах. Такая стратегия позволяет быстро обменять воздух, не охлаждая стены и мебель, как это происходит при длительном проветривании на сквозняке», — добавила ученая.

Она призвала особенно тщательно проветривать детские комнаты и спальни, а также открывать окно за десять минут до сна. Иначе воздух в помещении будет пересушен. Проветривание лучше всего сочетать с увлажнителями. Проветривать важно и кухню со столовой — это поможет снизить концентрацию влаги, запахов и микробов в этих помещениях, а также исключить образование плесени.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что длительное нахождение в комнате с низкой влажностью опасно для глаз и носа.

