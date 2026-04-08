07:34, 8 апреля 2026

Россиянам назвали способ получать на пенсии 100 тысяч в месяц

Инвестор Трофименко: Накопить на пенсию ₽100 тыс. можно инвестируя по 10 тысяч
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Доход в 100 тысяч рублей в месяц на пенсии — это не из параллельной реальности, а результат «долго и системно делать простые вещи», заявила «Газете.Ru» квалифицированный инвестор, основатель центра Family Capital Ольга Трофименко.

По ее словам, ключевую роль играют время, регулярность и разумная доходность. Как пояснила эксперт, даже относительно небольшие суммы способны превратиться в серьезный капитал, если дать им возможность расти.

При ежемесячных вложениях около 10 тысяч рублей и средней доходности 10–12 процентов годовых (исторически достижимой на длинных промежутках) за 25–30 лет можно сформировать капитал в 10–20 миллионов рублей. Такой объем уже позволяет получать около 100 тысяч в месяц пассивного дохода, не снижая сам капитал.

Чаще всего людям мешает не уровень дохода, а привычки — деньги откладываются по остаточному принципу. Гораздо эффективнее подход, при котором часть средств автоматически уходит на будущее, считает Трофименко.

Она также подчеркнула разницу между сохранением и приумножением: банковские вклады редко обгоняют инфляцию, поэтому без инвестиций не обойтись. Однако речь не о рисковых решениях, а о спокойной диверсифицированной стратегии — фонды, дивидендные компании, облигации. «Скучно — зато стабильно», — отметила эксперт.

Отдельную роль играет время: первые пять лет кажется, что ничего не происходит, но затем запускается магия сложного процента. Регулярное увеличение вложений по мере роста дохода также дает ощутимый результат.

«Важно воспринимать пенсию не как возраст, а как состояние, при котором ваши активы начинают обеспечивать тот уровень жизни, к которому вы привыкли», — заключила Трофименко.

Ранее сообщалось, что граждане России могут докупать себе пенсионные баллы и стаж для увеличения размера пенсии после начала ее выплаты. В 2026 году минимальный взнос на эти цели составляет 71 525,52 рубля (основан на минимальном размере оплаты труда), он принесет 1,09 балла и год стажа. Верхняя планка платежа составляет 572 204,16 рубля — это 8,72 балла и год стажа.

