Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 8 апреля 2026

Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

Рогалева: 11 мая будет выходным, поскольку День Победы выпадает на субботу
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россияне, работающие в пятидневку, в начале мая смогут отдохнуть три дня подряд, поскольку День Победы в 2026 году выпадает на субботу. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ирина Рогалева.

По ее словам, праздничный выходной будет перенесен на понедельник, 11 мая.

«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на 11 мая — ближайший рабочий день, это при пятидневной рабочей неделе», — заявила Рогалева.

Ранее россияне отдыхали три дня подряд — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта в связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем.

Майские выходные в 2026 году в России станут самыми короткими за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул. Об этом ранее напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok