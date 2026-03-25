09:46, 25 марта 2026Россия

Россиянам напомнили о самых коротких майских выходных за восемь лет

Майя Назарова

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

Майские выходные в 2026 году в России будут самыми короткими за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.

Депутат подчеркнула, что это не случайность, а «результат того, как формируется производственный календарь». В 2026-м новогодние каникулы длились 12 дней: с 31 декабря по 11 января включительно. Это повлияло на длину выходных в мае, объяснила парламентарий.

В текущем году нерабочими днями будут 1-3 мая, а также 9-11 мая. В общей сложности россияне будут отдыхать шесть дней. В 2022, 2024 и 2025 годах майские праздники длились восемь дней, а в 2023 году — семь.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин предупредил о росте цен на отели во время майских каникул.

