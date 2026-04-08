Россияне пожаловались на устроивших стрельбище во дворе подростков

Жители Иркутска пожаловались на устроивших стрельбище во дворе подростков

Жители Иркутска пожаловались на устроивших стрельбище во дворе подростков. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

Россияне пояснили, что школьники разгуливают с пистолетом рядом с домами и соревнуются в меткости.

За подобные «игры» их родителям могут выписать административные штрафы, допустило издание.

До этого сообщалось, что жители Уфы пожаловались на атакующих прохожих агрессивных подростков. По их данным, несовершеннолетние хулиганят в расселенном доме на улице Карла Маркса в центре города. Школьники также не скупятся на оскорбления. Уфимцы написали заявление в правоохранительные органы.

Еще раньше жители Академического района Екатеринбурга рассказали о троих подростках, которые без причин избивали людей.

