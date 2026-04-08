Россияне пожаловались на устроивших стрельбище во дворе подростков

09:59, 8 апреля 2026Россия

Жители Иркутска пожаловались на устроивших стрельбище во дворе подростков
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Жители Иркутска пожаловались на устроивших стрельбище во дворе подростков. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

Россияне пояснили, что школьники разгуливают с пистолетом рядом с домами и соревнуются в меткости.

За подобные «игры» их родителям могут выписать административные штрафы, допустило издание.

До этого сообщалось, что жители Уфы пожаловались на атакующих прохожих агрессивных подростков. По их данным, несовершеннолетние хулиганят в расселенном доме на улице Карла Маркса в центре города. Школьники также не скупятся на оскорбления. Уфимцы написали заявление в правоохранительные органы.

Еще раньше жители Академического района Екатеринбурга рассказали о троих подростках, которые без причин избивали людей.

    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    Модуль «Адис» появился на российском «Курьере»

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Производство еды во всем мире оказалось под угрозой

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
