Россияне пожаловались на устроивших стрельбище во дворе подростков

Жители Иркутска пожаловались на устроивших стрельбище во дворе подростков. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.
Россияне пояснили, что школьники разгуливают с пистолетом рядом с домами и соревнуются в меткости.
За подобные «игры» их родителям могут выписать административные штрафы, допустило издание.
До этого сообщалось, что жители Уфы пожаловались на атакующих прохожих агрессивных подростков. По их данным, несовершеннолетние хулиганят в расселенном доме на улице Карла Маркса в центре города. Школьники также не скупятся на оскорбления. Уфимцы написали заявление в правоохранительные органы.
Еще раньше жители Академического района Екатеринбурга рассказали о троих подростках, которые без причин избивали людей.