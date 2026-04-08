Россиянин гонялся с ножом за двумя детьми

Житель Нижневартовска, который гонялся с ножом за двумя детьми, получил 3,5 года

Суд в Нижневартовске вынес приговор в отношении местного жителя, который с ножом гонялся по улице за двумя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

Мужчину признали виновным в хулиганстве и повреждении чужого имущества. Его приговорили к 3,5 года колонии.

Инцидент произошел 21 февраля 2025 года. Житель Нижневартовска, находясь в состоянии опьянения, повредил ножом припаркованную машину во дворе одного из домов, а затем направил холодное оружие на двух детей. Его задержал начальник городского УМВД России прямо на месте преступления.

