07:52, 8 апреля 2026

Россиянин гонялся с ножом за двумя детьми

Житель Нижневартовска, который гонялся с ножом за двумя детьми, получил 3,5 года
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Суд в Нижневартовске вынес приговор в отношении местного жителя, который с ножом гонялся по улице за двумя детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

Мужчину признали виновным в хулиганстве и повреждении чужого имущества. Его приговорили к 3,5 года колонии.

Инцидент произошел 21 февраля 2025 года. Житель Нижневартовска, находясь в состоянии опьянения, повредил ножом припаркованную машину во дворе одного из домов, а затем направил холодное оружие на двух детей. Его задержал начальник городского УМВД России прямо на месте преступления.

Ранее женщина с ножом пробралась в начальную школу № 1 в городе Губаха (Пермский край) и напала на одну из работниц.

