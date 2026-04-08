Россиянин с кирпичом обнес аптеку и попал на видео

В Москве задержан мужчина, ограбивший аптеку при помощи кирпича

В Москве 27-летний ранее судимый житель Владимирской области с кирпичом обнес аптеку и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовала «КП» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как мужчина разбил стеклянную перегородку кассы и потребовал выручку.

По данным канала, полицейские задержали фигуранта спустя несколько часов после ограбления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге голодный местный житель с гранатой пришел в магазин и потребовал пельменей с водкой.