13:46, 8 апреля 2026

Россиянина сняли с рейса из-за миллионного долга по алиментам

В аэропорту Кольцово пассажира сняли с рейса в Москву из-за долга по алиментам
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово пассажира сняли с рейса в Москву из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Уточняется, что россиянин не выплатил своему ребенку алименты на сумму более миллиона рублей. Еще около 15 миллионов рублей он задолжал нескольким физическим лицам.

Материалы по теме:
Как проверить человека бесплатно по базам данных? Законные способы и сайты в 2026 году
Как проверить человека бесплатно по базам данных?Законные способы и сайты в 2026 году
10 марта 2026
Как взыскать алименты на ребенка после развода? Как получить алименты добровольно или через суд в 2026 году
Как взыскать алименты на ребенка после развода?Как получить алименты добровольно или через суд в 2026 году
27 февраля 2026

Мужчина долгое время уклонялся от уплаты задолженностей, официально не работал, на прием к судебному не являлся и по месту регистрации не жил. Из-за этого его объявили в розыск.

В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка выяснили, что нарушитель купил билет на рейс из Екатеринбурга в Москву. В день вылета они приехали в аэропорт Кольцово, провели проверку пассажиров и нашли должника. Его отправили в отделение судебных приставов для составления протокола и дачи объяснений.

Там россиянин пояснил, что зарабатывает на ремонте квартир в Москве, хотя официально не трудоустроен, и проживает в центре столицы. В отношении него составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и возбудили уголовное дело за уклонение от погашения задолженности перед кредиторами.

Ранее в Госдуме предложили увеличить сумму долга для запрета на выезд из России втрое. Сейчас пересечь российскую границу запрещают гражданам, задолжавшим больше 30 тысяч рублей.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

    Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

    Все новости
