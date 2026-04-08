Российские медики «перезапустили» сердце бессознательного мужчины по телефону

Врачи на Камчатке провели уникальное спасение мужчины по телефону

Врачи Мильковского района Камчатки провели уникальное спасение мужчины, у которого остановилось сердце. Им удалось реанимировать бессознательного россиянина благодаря телефонному звонку. Подробности рассказывает пресс-служба минздрава региона.

Там рассказали, что мужчина сам позвонил в скорую помощь, пока еще мог. Он сообщил о слабости, диком сердечном ритме и появлении у него «страха смерти».

Менее чем через 10 минут по его адресу уже был фельдшер, но на тот момент звонивший был уже без сознания и лежал на полу в своей квартире. Проведенное ему ЭКГ показало критическую патологию — желудочковую тахикардию с частотой 235 ударов в минуту, что является критическим состоянием, которое предшествует окончательной остановке сердца.

Тогда медик оперативно связался с врачом-терапевтом Анной Яковлевой, которая была на дежурстве. К тому времени ситуация уже требовала электроимпульсной терапии (разряда дефибриллятора), но все осложнялось тем, что данную манипуляцию необходимо делать в строго определенную фазу сердечного цикла.

«Находясь на другом конце провода, врач, ориентируясь на данные монитора и описание ритма, буквально "высчитывала" и отбивала ритм для фельдшера, чтобы тот нанес синхронизированный разряд в нужную секунду. После разряда в 200 джоулей сердце пациента, замиравшее в хаотичном беге, "перезагрузилось"», — поделилась подробностями начальник медицинской части медучреждения Ольга Солодухина.

Мужчина вернулся к жизни — его буквально достали с того света. Сейчас он стабилен, его жизни ничего не угрожает.

