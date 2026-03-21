Врач российского футбольного клуба спас жизнь двум пассажирам рейса Москва — Хабаровск

Врач тульского «Арсенала» спас жизнь двум пассажирам рейса Москва — Хабаровск

Врач тульского футбольного клуба «Арсенал» Аркадий Чмуневич спас жизнь двум пассажирам авиарейса Москва — Хабаровск. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Это произошло 21 марта во время перелета туляков на выездной матч против «СКА-Хабаровск». Одна из пассажирок почувствовала себя плохо и на фоне резкого понижения артериального давления потеряла сознание.

«Врач "Арсенала" оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. В период полета приступы повторялись несколько раз», — говорится в заявлении клуба.

За два часа до посадки у другого пассажира произошел эпилептический приступ. «Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилету передал обоих пациентов медикам», — рассказали в «Арсенале».

В 2022 году тренер Андреа Фуэнтес спасла жизнь американской синхронистке во время выступления. Синхронистка сборной США Анита Альварес во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште потеряла сознание и начала тонуть. Тренер вытащила ее из воды.