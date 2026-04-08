20:57, 8 апреля 2026

Российский блогер без ног начал подъем на самую высокую гору планеты

Екатерина Ештокина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский параспортсмен Рустам Набиев начал подъем на самую высокую гору планеты. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,4 миллиона человек.

Накануне экспедиции на Эверест блогер опубликовал ролик, в котором попрощался перед отъездом с семьей в аэропорту Уфы. Рекордсмену, который лишился обеих ног, предстоит пройти 8,8 тысячи метров на руках за два месяца. При этом Набиев призналася, что составил завещание и полностью оплатил строящийся дом.

Конечно, переживаю, когда много думаю. Стараюсь настроить себя на хороший исход. Кто бы мог представить, что тот самый Рустам, который в 2020 году поднялся на Эльбрус, спустя шесть лет направит свой взгляд на самую высокую точку планеты. Впереди нас ждет уникальное путешествие. И я иду в него осознанно и в согласии с самим собой

Рустам Набиев параспортсмен из Уфы

Набиев уже преодолевал такие вершины, как Эльбрус, Манаслу, Арарат, Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа, пик Любви и Иремель.

Трагедия с параспортсменом произошла в 2015 году при обрушении казармы в Омске. Несмотря на это, мужчина смог создать семью и продолжить спортивную карьеру. Кроме того, он стал активно развивать собственный блог. В 2020 году Набиев был внесен в Книгу рекордов России как первый человек, покоривший Эльбрус на руках.

В августе 2025 года блогер без ног поднялся на пик Любви в Бурятии. Рекордсмен Рустам Набиев, десять лет назад потерявший обе ноги, затратил на восхождение девять часов, а на спуск — еще 3,5 часа.

