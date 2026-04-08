Российский блогер без ног начал подъем на самую высокую гору планеты

Рекордсмен без ног из Уфы Рустам Набиев начал подъем на Эверест

Российский параспортсмен Рустам Набиев начал подъем на самую высокую гору планеты. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,4 миллиона человек.

Накануне экспедиции на Эверест блогер опубликовал ролик, в котором попрощался перед отъездом с семьей в аэропорту Уфы. Рекордсмену, который лишился обеих ног, предстоит пройти 8,8 тысячи метров на руках за два месяца. При этом Набиев призналася, что составил завещание и полностью оплатил строящийся дом.

Конечно, переживаю, когда много думаю. Стараюсь настроить себя на хороший исход. Кто бы мог представить, что тот самый Рустам, который в 2020 году поднялся на Эльбрус, спустя шесть лет направит свой взгляд на самую высокую точку планеты. Впереди нас ждет уникальное путешествие. И я иду в него осознанно и в согласии с самим собой

Набиев уже преодолевал такие вершины, как Эльбрус, Манаслу, Арарат, Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа, пик Любви и Иремель.

Трагедия с параспортсменом произошла в 2015 году при обрушении казармы в Омске. Несмотря на это, мужчина смог создать семью и продолжить спортивную карьеру. Кроме того, он стал активно развивать собственный блог. В 2020 году Набиев был внесен в Книгу рекордов России как первый человек, покоривший Эльбрус на руках.

В августе 2025 года блогер без ног поднялся на пик Любви в Бурятии. Рекордсмен Рустам Набиев, десять лет назад потерявший обе ноги, затратил на восхождение девять часов, а на спуск — еще 3,5 часа.