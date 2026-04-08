Сержант Барабанова: В полевой госпиталь поступали раненые с химическими ожогами

Гвардии старший сержант, старшая медсестра полевого военного госпиталя Мария Барабанова привела данные о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных боеприпасов, рассказав о характере ранений некоторых российских бойцов. Ее слова приводит газета «Красная звезда».

Военный медик заявила в беседе с изданием, что ВСУ нередко используют запрещенные боеприпасы.

По ее словам, в полевой госпиталь поступали пострадавшие с сильными ожогами, причем, как уточнила Барабанова, не обычными, а химическими.

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что химическое оружие поступает на Украину от наемников и представителей западных спецслужб.