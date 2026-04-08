12:40, 8 апреля 2026

Ряду москвичей предложили пересесть на общественный транспорт

Москвичей с летней резиной призвали пересесть на метро
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичам, которые успели «переобуть» машину весной, предложили пользоваться общественным транспортом в среду, 8 апреля, из-за непогоды. Сделать это их призвали в пресс-службе столичного дептранса.

По информации ведомства, сегодня в столице ожидаются дождь со снегом, поэтому ряду автомобилистов, которые заменили зимние шины на летние, стоит пересесть на метро и другие виды общественного транспорта. Остальным водителям посоветовали не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию. «Вечером возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД», — предупредили в дептрансе.

Ранее юрист Карина Асанова напомнила, что езда на зимней резине в теплое время года карается штрафом.

