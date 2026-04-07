Россиян предупредили о наказании за езду на неправильных шинах

За езду на зимней резине в теплое время года россиянам грозит штраф. О наказании за несвоевременную замену шин предупредила водителей юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова, ее слова передает «Газета.ru».

Ответственность за своевременный переход на подходящую для погоды резину действует с 2023 года, напомнила специалистка. Нарушения регулируются частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Так, летние шины нельзя использовать в зимний период (с декабря по февраль), а зимние шипованные — с июня по август. «За установленные шины, которые не соответствуют сезону, предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — предупредила Асанова.

При этом водителя обяжут заменить неправильные шины. Если автовладелец проигнорирует требования и не подтвердит изменения в течение 10 дней, регистрацию авто в ГИБДД могут прекратить до устранения нарушения, подчеркнула юрист.

