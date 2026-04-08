16:44, 8 апреля 2026Мир

Шеф Пентагона двумя словами описал состояние верховного лидера Ирана

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о тяжелом состоянии нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Об этом он рассказал во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

По словам Хегсета, Хаменеи «ранен и обезображен». Также шеф Пентагона заявил, что иранская промышленность фактически «сравнена с землей».

Он отметил, что, несмотря на двухнедельное перемирие, американские военные, участвовавшие в операции, остаются в полной боевой готовности.

Ранее Хегсет заявил, что иранская сторона молила США о прекращении огня. «Иран на протяжении 47 лет представлял угрозу для Соединенных Штатов и свободного мира… Но теперь все изменилось — не при нас. Президент [США Дональд] Трамп вошел в историю. Иран умолял о прекращении, и мы все это знаем», — сказал он.

