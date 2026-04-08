Шеф Пентагона рассказал о мольбах Ирана прекратить огонь

Иранская сторона «молила» США о прекращении огня. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Иран на протяжении 47 лет представлял угрозу для Соединенных Штатов и свободного мира… Но теперь все изменилось — не при нас. Президент [США Дональд] Трамп вошел в историю. Иран умолял о прекращении, и мы все это знаем», — сказал министр.

При этом шеф Пентагона отметил, что операция «Эпическая ярость» стала настоящей военной победой для Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.