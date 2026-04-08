Сосед расправился с отвергнувшей его королевой красоты

В Бразилии мужчина расправился с королевой красоты, отвергнувшей его ухаживания

В бразильском городе Ибирапитанга мужчина расправился с королевой красоты и ее шестилетним сыном. Об этом сообщает сайт Need To Know.

23-летняя Кариэлле Лима Маркес де Соуза в 2025 году представляла город на конкурсе красоты Deusa do Ébano в Сальвадоре. 32-летний сосед Роленберг Сантос де Пина пытался добиться ее внимания, но она отвергла его ухаживания.

В воскресенье, 5 апреля, де Пина пришел к ней домой, ударил ее и ее сына ножом, после чего скрылся на мотоцикле. Позднее выяснилось, что мужчина покончил с жизнью. Женщину и ребенка доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти.

Ранее сообщалось, что мужу финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» предъявили официальные обвинения в расправе над ней. Он перемолол ее останки в блендере.

