Муж финалистки конкурса «Мисс Швейцария» расправился с ней и перемолол в блендере

Муж финалистки «Мисс Швейцария» Йоксимович убил ее и перемолол в блендере

Мужу финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» предъявили официальные обвинения в расправе над ней. Об этом пишет People.

Изуродованные останки 38-летней королевы красоты Кристины Йоксимович нашли в ее доме в феврале 2024 года. Главным подозреваемым сразу же стал ее муж Томас. Сначала он утверждал, что обнаружил жену уже без признаков жизни и расчленил в паническом состоянии. В марте 2024-го Томас все же признался в преступлении, однако заявил, что женщина первая напала на него с ножом, и он действовал исключительно в целях самозащиты. Судмедэкспертиза опровергла его показания.

Полиция установила, что Йоксимович была расчленена с помощью лобзика, садовых ножниц и ножа. Несколько частей ее тела мужчина перемолол в блендере, а затем растворил в химическом растворе. Тем не менее суд кантона Базель-Ланд предъявил ему окончательные обвинения только сейчас. Помимо прочего, знакомые Йоксимович рассказали, что ее супруг был хладнокровным жестоким человеком и применял к ней насилие.

Мужчина находится под стражей. Пока неизвестно, признал ли он вину.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия 20-летнюю королеву красоты приговорили к 50 годам тюрьмы. Девушку признали виновной в расправе над полуторогодовалым сыном своего бойфренда.