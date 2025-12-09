Бывшая королева красоты забила сына бойфренда до смерти и попала в тюрьму

В США королеву красоты отправили в тюрьму за убийство сына бойфренда

В штате Джорджия, США, бывшая королева красоты попала за решетку за убийство. Об этом сообщает Court TV.

20-летнюю Тринити Мэдисон Поуг приговорили к пожизненному тюремному заключению. Она сможет выйти из тюрьмы условно-досрочно только после того, как проведет за решеткой минимум 30 лет.

Поуг признали виновной в том, что в январе 2024 года она расправилась с сыном своего бойфренда Джулиана Уильямса. Мальчику было всего 18 месяцев. Поуг забила его до смерти в своей комнате в общежитии. Ребенка доставили в больницу с повреждениями мозга и печени. Травмы были настолько тяжелыми, что его не смогли спасти.

Первоначально ее адвокаты утверждали, что мальчик просто упал с дивана. Однако присяжные не поверили в эту версию. По версии обвинителей, Поуг хотела выйти замуж за Уильямса, однако не желала быть мачехой чужого ребенка. По этой причине женщина и решила избавиться от него.

До преступления Поуг участвовала в различных конкурсах красоты. В 2023 году ее признали самой красивой девушкой города Доналсонвилл.

