Сотрудник энергетической компании пострадал при атаке ВСУ

Богомаз: В результате атаки БПЛА пострадал сотрудник «Брянскэнерго»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Демьянки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате пострадал сотрудник «Брянскэнерго». Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник “Брянскэнерго”. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, при атаке были повреждены два специализированных автомобиля.

Ранее сообщалось, что БПЛА с поражающими элементами атаковал школу в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).