12:55, 8 апреля 2026МирЭксклюзив

Спрогнозированы дальнейшие шаги Трампа после перемирия с Ираном

Политолог Дубравский: Трамп заинтересован в завершении войны с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп заинтересован в окончательном завершении войны с Ираном и готов вести переговоры. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По словам эксперта, американский лидер действительно попытается полностью завершить войну с Ираном. Ему необходимо сосредоточиться на вопросах внутренней политики, чтобы подготовиться к промежуточным выборам, которые состоятся уже в ноябре.

«У Трампа сейчас очень много проблем, вся повестка переключилась с внутренней на внешнюю, а в период выборов это, конечно же, большая ошибка», — объяснил политолог.

Павел Дубравский также рассказал, как конфликт с Ираном вынудил Дональда Трампа поступиться одним из своих принципов. По его словам, американскому лидеру пришлось признать собственные ошибки.

