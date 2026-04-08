12:36, 8 апреля 2026МирЭксклюзив

Конфликт с Ираном вынудил Трампа поступиться одним важным принципом

Политолог Дубравский: Трампу пришлось признать свои ошибки в войне с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президенту США Дональду Трампу пришлось признать свои ошибки в войне с Ираном. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Дональд Трамп публично признает свое поражение, даже несмотря на то, что одно из правил его жизни — никогда не признавать собственных ошибок», — объяснил он.

Кроме того, согласие на переговоры с Ираном фактически означает провал подхода Трампа к вопросам международной политики. Ему также, вероятно, придется согласиться с большинством требований, которые выдвинули иранские власти, хотя они кажутся неприемлемыми для США, добавил американист.

Ранее Павел Дубравский объяснил решение Дональда Трампа перейти к переговорам с Ираном. По его словам, война сильно бьет по электоральным перспективам правящей Республиканской партии.

