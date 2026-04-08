Спустивший за год миллион долларов парень рассказал о самой глупой трате

Пользователь Reddit с ником AdvertisingOk1492 рассказал, как в 18-летнем возрасте получил компенсацию от клиники за неудачную операцию, но в итоге спустил все деньги меньше, чем за год. По словам автора, поводом для обращения к врачам стал несчастный случай.

«Мне тогда сильно разбили лицо, нечаянно ударив лопатой. В больнице допустили ошибки при попытке зашить рану, в результате чего я потерял глаз и мне потребовалось пять пластических операций. Это случилось в 2004 году, а компенсацию я получил лишь достигнув совершеннолетия — в 2009-м», — написал мужчина.

Первым делом он переехал из родного штата Пенсильвания на побережье — во Флориду. Там он купил себе дом на колесах, место для стоянки, а также лодку. Однако значительную часть денег парень в итоге потратил на вечеринки, запрещенные вещества и услуги эскортниц. При этом самой глупой тратой он назвал другую.

«Мать и приемный отец практически сразу попытались тянуть из меня деньги. Мы были бедны, а они проводили свободное время, крича друг на друга и на меня. В итоге я выплатил мамин долг в 100 тысяч долларов, однако сейчас я весьма сожалею об этом, а она почему-то отрицала, что я сделал это. Впрочем, мы уже много лет не общаемся друг с другом», — посетовал автор.

Он добавил, что сейчас ему 35 лет, и со временем он научился ответственному обращению с деньгами, поэтому финансовых проблем у него нет. Благодаря этому он также обеспечивает свою жену и двоих детей.

